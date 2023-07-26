Осужденному на 5,5 лет колонии за подсечку милиционеру жителю Витебска добавили еще один год за «неповиновение»

Осужденному на пять с половиной лет колонии за подсечку милиционеру жителю Витебска Олегу Ефременко присудили еще один год за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК), пишет «Вясна».

Заседание прошло в суде Горецкого района 25 июля, но известно об этом стало только сегодня.

Ефременко уже судили за неповиновение требованиям администрации колонии 15 августа 2022 года. Тогда суд Ленинского района Могилева добавил заключенному один год колонии к основному сроку.

Суд Первомайского района Витебска 9 декабря 2020 года приговорил 39-летнего Ефременко к четырем с половиной годам колонии за подсечку милиционеру на акции протеста 13 сентября (статья 364 УК). В последнем слове подсудимый извинился перед милиционером, который в результате подсечки упал и поцарапал ладони. Также Ефременоко извинился перед женой, которая осталась одна с маленьким сыном.