Квартира Сергея Тихановского продана с аукциона

Квартиру Сергея Тихановского в Минске продали с аукциона. На результаты торгов на сайте «БелЮрОбеспечения» обратило внимание «Зеркало».

К торгам были допущены двое участников, которые несколько раз перебивали ставки друг друга. В итоге квартиру продали за 203 687 рублей, дороже первоначальной стоимости. Аукцион длился 13 часов.

Как пишет «Зеркало», в проданной квартире зарегистрированы жильцы, в том числе несовершеннолетние. Квартиру продали с третьей попытки, два предыдущих аукциона не состоялось. В это раз объявление о продаже было выставлено, как пишет издание, на одном из самых заметных мест на главной странице сайта.

14 декабря 2021 года Сергей Тихановский был осужден на 18 лет колонии строго режима. Его обвинили по пяти статьям УК, в том числе об организации массовых беспорядков и воспрепятствовании осуществлению избирательных прав (статьи 293, 191 УК).

В марте 2023 года суд заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Ей вменял девять статей УК.