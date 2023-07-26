Вернувшегося в Беларусь бывшего модератора «Страны для жизни» силовики задержали за «экстремистские» фото в соцсетях

Близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База»» опубликовал видео с задержанным беларусом. Авторы поста обвинили его в «организации беспорядков и размещении экстремистской символики в соцсетях».

В ролике беларус говорит, что непродолжительное время являлся модератором на канале «Страна для жизни» и разместил в своем инстаграме несколько фотографий. На показанных в ролике фото виден динамик, стилизованный под герб «Погоня», и совместное фото с Сергеем Тихановским.

Издание «Зеркало» идентифицировало мужчину. Cудя по инстаграму беларуса зовут Евгений Маньков, он занимается электроникой и аудиаппаратурой.

В каком статусе находиться Маньков сейчас и возбуждено ли против него уголовное дело — неизвестно.