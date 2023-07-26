Журналиста Павла Можейко и адвокатку Юлию Юргилевич приговорили к 6 годам колонии

Гродненский областной суд приговорил журналистка Павла Можейко к 6 годам колонии усиленного режима, а адвокатку Юлию Юргилевич — к 6 годам колонии общего режима, пишет телеканал «Гродно Плюс».

Их признали виновными в содействии «экстремистской деятельности», совершенном повторно (часть 2 статьи 361-4). Следствие посчитало, что Можейко разместил на сайте «Белсата» информацию о том, что Юргилевич уходит из адвокатуры и о приговоре Алесю Пушкину.

Суд проходил в закрытом режиме.

Возвращались в Беларусь, а попали в СИЗО. Что известно о деле против адвокатки Юлии Юргилевич и журналиста Павла Можейко, которых обвиняют в «содействии экстремизму»

Вину в суде они не признали. На суде Юлия Юргилевич заявила, что ее содержат в «скотских условиях», не давали знакомиться с делом.

Юлию Юргилевич задержали по возвращению в Беларусь 31 августа 2022 года. Она защищала умершего недавно в тюрьме Алеся Пушкина, Игоря Банцера, блогера Vadimati и других задержанных по политическим делам.

В один день с Юргилевич задержали активиста Павла Можейко. Он работал директором «Центра городской жизни» — частной образовательно-культурной площадки. В мае 2021 года экономический суд Гродненской области закрыл «Центр городской жизни» за выставленную там картину художника Алеся Пушкина.