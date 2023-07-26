СК: взрыв в пятиэтажке на бульваре Шевченко в Минске, где погибли 6 человек, устроили супруги, которые решили совершить суицид

Взрыв в пятиэтажном доме на бульваре Шевченко в Минске 17 декабря 2022, где погибли 6 человек, устроили супруги, которые решили совершить групповой суицид, пишет пресс-служба Следственного комитета.

Пара проживала в квартире, которая и явилась эпицентром взрыва. Следователи установили, что действие супругов были спланированными. Они погибли на месте.

17 декабря 2022 года около 3 часов ночи прогремел взрыв в пятиэтажном доме на бульваре Шевченко в Минске. В результате погибли 6 человек, среди которых был 1 ребенок. 2 человека и ещё ребенок получили ранения разной степени тяжести.