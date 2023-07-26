Минспорта утвердило требования для экскурсоводов: уважение к госсимволам и формирование привлекательного образа Беларуси

Министерство спорта и туризма утвердило новые требования для экскурсоводов. Постановление опубликовано на национальном правовом портале.

Всего в документе 21 требование. Например, сейчас экскурсоводы во время проведения экскурсий должны проявлять уважение к государственным символам Беларуси и ее традициям. Также экскурсоводы и гиды должны формировать привлекательное представление о Беларуси для туристов и не допускать некорректных высказываний о стране и других государствах.

При проведении экскурсии гиды должны иметь при себе бейдж экскурсовода и список экскурсий, по которым пройдена аттестация.

В декабре 2022 года Совет министров запретил экскурсоводам, осужденным по статьям, связанным с протестами, проходить профессиональную аттестацию. Также в декабре 2022 года экскурсоводку Оксану Манкевич приговорили к трем годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). По этой же статье в ноябре 2022 года экскурсовода Игоря Хмару приговорили к 2,5 домашней химии.