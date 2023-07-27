Азаров: в операции в Мачулищах участвовал не только BYPOL, мы оказали содействие СБУ

Глава одного из объединений бывших силовиков Александр Азаров в передаче блогерки Татьяны Мартыновой рассказал, что февральскую операцию по повреждению самолета в Мачулищах BYPOL проводил совместно с СБУ.

«В феврале месяце BYPOL участвовал в операции по повреждению самолета А-50. Сейчас я уже могу сказать, что это была операция не только BYPOL — мы оказывали содействие СБУ. Это была совместная операция», — сказал он.

По его словам, после принятия BYPOL на себя ответственности за операцию, у организации начались проблемы с финансированием. «Без финансирования начались проблемы в коллективе, люди требовали зарплаты», — заявил он.

26 февраля в Мачулищах произошло несколько взрывов. По ранее озвученной версии BYPOL, участники плана «Перамога» повредили российский самолет ДРЛО А-50.

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8 июня глава объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров заявил, что соцсети организации захватил бывший сотрудник Матвей Купрейчик, который ранее отказался проходить проверку на полиграфе. Купрейчик и остальные бывшие силовики обвинили Азарова в скрытии финансовых отчетов работы фонда.

13 июня, после встречи команды BYPOL со Светланой Тихановской, Объединенный переходный кабинет рассказал о дальнейшей судьбе объединения бывших силовиков: работу BYPOL решили реорганизовать, а в фонде — провести независимый аудит.

5 июля в соцсетях BYPOL появилось заявление о переименование организации в BELPOL и возвращении в ее состав бывшего следователя Андрея Остаповича.