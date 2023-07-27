Верховный суд ликвидировал партию «Зеленые», пишет «Позірк» со ссылкой на источник.

Согласно ему, в суде представители партии сослались на нарушение процедуры перерегистрации: пакет документов, который партия передала в Минюст, в министерстве зарегистрировали как обращение граждан. В результате этого дело не вынесли на коллегию Минюста, «фактически один чиновник принял решение о подаче иска в Верховный суд», считают в партии.

Представители «Зеленых» обратили внимание на то, что поправки в закон о партиях противоречат Конституции.

— Люди, которые выехали за границу, все же остаются гражданами страны, но, согласно изменениям в законодательстве, партии фактически должны лишать их членства, — отметили представители партии.

Верховный суд отклонил замечание, аргументировав это тем, что обстоятельства не влияют на количество членов партии.

Представители партии также указали на то, что требование Минюста предоставлять список членов партии противоречит закону «О защите персональных данных».

В свою очередь, представитель Минюста заявил о несоответствии количества членов партии минимально необходимому — 5 тысяч вместо 1 тысячи после изменения законодательства.

В начале июля Минюст подал иск о ликвидации партии, об этом «Народной Воле» рассказывал ее председатель Дмитрий Кучук.

В исковом заявлении говорится, что Министерство юстиции не получило документы, установленные законом для перерегистрации. Минюст в начале июня направил партии письмо с предложением о самоликвидации, но к концу месяца партия не сообщила о своем решении.

В этом году в Беларуси был обновлен закон о политических партиях, в результате чего их нужно перерегистрировать. Чтобы пройти перерегистрацию, партии должны предоставить поименный список своих членов. «Зеленые» подали пакет документов без такого списка.



