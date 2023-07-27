Минздрав лишил лицензии медицинский центр «Новое зрение», сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

По мнению ДФР, центр нарушил законодательство о лицензировании — в Минздрав предоставили подложные документы с недостоверными сведениями. Кроме того, считает министерство, «Новое зрение» использовало несуществующие документы о помещениях центра и медицинских изделиях.

В апреле Комитет госконтроля возбудил уголовное дело за неуплату налогов (статья 243-1 УК) в отношении владельца и четырех работников медцентра «Новое зрение». Тогда пресс-служба КГК писала, что ДФР обнаружил в центре факты выплаты зарплаты «в конвертах».

Собственник «Нового зрения» при этом жил в Литве, а деньги на зарплату передавал в Беларусь из-за границы, считал КГК.