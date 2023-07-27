Активиста Змитра Дашкевича поместили в карцер жодинского СИЗО, рассказали его близкие в соцсетях.

По их словам, он находится там с первого дня в СИЗО. «Ён вымушаны знаходзіцца там, бо аўмаўляецца ісці ў камеру да гвалтаўнікоў, куды яго заводзяць», — написали они.

11 июля Змитер Дашкевич не вышел на свободу после полутора лет колонии, на него завели новое уголовное дело по статье о злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (статья 411 УК).

В марте 2022 года в квартире Дашкевичей прошел обыск, после которого суд арстовал Змитра Дашкевича на 15 суток. Позже активисту предъявили обвинения по статье о нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в акции 23 августа 2020 года.