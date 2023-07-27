Постпред Украины в ООН: в Беларусь «под видом оздоровления» вывезли три тысячи украинских детей

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в Беларусь с оккупированных украинских территорий вывезли 3 000 детей. Об этом он рассказал на заседании Совбеза организации.

«По доступной информации, с начала вторжения более 3 000 украинских детей были перемещены в Беларусь из временно оккупированного донецкого и луганского регионов на так называемое "оздоровление"», — отметил он.

Детей, вывезенных с оккупированных территорий в Россию или в Беларусь, «подвергают индоктринации и пропаганде, нацеленной на прививание ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории», заметил постпред.

19 июля в эфире «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором Генеральный секретарь беларуского Красного креста Дмитрий Шевцов подтвердил, что организация участвует в вывозе детей из Украины в Беларусь. Международный Красный крест заявил, что не был предупрежден о поездке Шевцова на оккупированные Россией украинские территории.

13 июля Шевцова заметили в майке с символом Z. Журналисты «Зеркала» попытались взять комментарий у главы БКК, но тот, услышав вопрос о наличии у него этой символики, положил трубку.