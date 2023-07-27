Гомельчанина, которого задержали при выезде из Беларуси в Литву, приговорили к 2,5 годам колонии

Гомельский областной суд приговорил железнодорожника Виктора Золотаревского к 2,5 годам колонии по статьям об участии в «экстремистом формировании» (статья 361-1 УК) и о содействии «экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК), пишет «Гомельская Вясна».

По информации правозащитников, его задержали около городского поселка Вороново в Гродненской области, когда он пытался выехать из Беларуси в Литву. Силовики проверили его мобильный телефон и нашли подписки на телеграм-канал, признанный признали «экстремистским».

Сначала суд арестовал Виктора Золотаревского по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), однако позже ему предъявили обвинение по уголовным статьям из-за регистрации в чат-боте «Плана Перамога» и видео, отправленного в телеграм-канал Nexta. На видео был разговор украинских военных с родственниками в Гомеле, пишет «Вясна».

Золотаревский жил в Минске и работал в вагонном депо Минского отделения Беларуской железной дороги. 23 февраля он собирался через Литву выехать в Грузию в отпуск. Решением суда у него конфисковали два телефона.