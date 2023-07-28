Силовики задержали одного из владельцев минского бара Mockingbird

Силовики задержали одного из владельцев бара Mockingbird в Минске, сообщает близкий к силовикам YouTube-канал «ГУБАЗА».

На видео мужчина рассказывает, что является гражданином России и участвовал в акциях протеста и сигналом на личном авто поддерживал протестующих. Также он заявил, что вместе с супругой владеет баром Mockingbird.

13 января бар Mockingbird сообщил о своем временном закрытии. Ранее баром «Пересмешник» владела Ольга Мазур, продавшая заведение после политических репрессий в 2020 году. Новым владельцем бара стала Ольга Короткова вместе с мужем. 17 июля 2023 года появилось объявление о продаже бара Mockingbird.