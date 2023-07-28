Суд приговорил десткого поэта Дмитрия Юртаева к 2 годам колонии

Минский городскй суд приговорил детского писателя, поэта и преподавателя Дмитрия Юртаева к 2 годам колонии по статье о разжигании розни (статья 130 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК), пишет «Зеркало» со ссылкой на источник, знакомый с осужденным.

Юртаева задержали в сентябре 2022 года. Авторы провластного телеграм-канала опубликовали «покаянное» видео с задержанным. В ролике Юртаев говорил, что принимал участие в протестах, потому что «болело сердце за страну».

Как пишут правозащитники, 23 сентября того же года суд Первомайского района Минска арестовал его на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП). Позже его арестовывали на этот же срок еще дважды, пишет «Вясна».

Позже на него завели уголовное дело об оскорблении Александра Лукашенко.

21 сентября 2022 года провластный телеграм-канал «ЖС Premium» публиковал пост о Юртаеве.

«Заглянули мы на страницу к этому "преподавателю" и ахнули. Да это же самая настоящая бчб-гнида, которая не скупясь в выражениях поливает помоями правоохранителей, белорусский народ и президента», — писали авторы канала.

Дмитрий Юртаев — детский писатель и переводчик. Он пишет под именем Змитрок Бурачок. Юртаев является членом Международного союза писателей «Новый современник», а в 2014 году выпустил сборник поэзии «Жги!», сказано на его странице фестиваля Open Eurasian Book Forum & Literary Festival.