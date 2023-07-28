Суд приговорил минчанина к 7 годам колонии, его обвинили в администрировании районного телеграм‑канала

27 июля минский городской суд приговорил минчанина Евгения Верховодкина к 7 годам колонии по статьям о призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и создании либо участии в экстремистском формировании (часть 1 статьи 361-1 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Верховодкина обвинили в том, что он призывал выходить на акции протестов и редактировал посты в канале «Чижовка Чыжоўка (Семь чижей ИнфоПоле)».

2 декабря 2022 года МВД признало канал «экстремистским формированием». Правозащитники пишут, что минчанина задержали вскоре после этого. На 28 июля 2023 года на канал подписаны 159 участников.