Силовики задержали борисовчанина и опубликовали видео, на котором его жена говорит «Слава Украине» в чат‑рулетке

Силовики отчитались о задержании борисовчанина, который был на видео провластного чатрулетчика Юрия Комара, сообщает телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА».

«Медиазоне» удалось найти профили супругов «ВКонтакте». В социальной сети они подписаны как Алексей и Галина Костюкевичи.

«Силовики поступили с ними по закону, но со снисхождением. Его в клетку, жену с 4-мя детьми пока оставили дома», — пишут ведущие канала. По какой статье задержан мужчина, не уточняется.

«Слава Украине», — приветствует блогера Галина. «Героям Слава», — отвечает Комар.

Во время разговора блогер спрашивает у семейной пары, поддерживают ли они Украину, ждут ли они «ребят», в том числе из Полка Кастуся Калиновского и «что делать с ментами».

«Хорошим ментам — хорошие гробы, плохим ментам — плохие», — отвечает супруг.

«Покаянное» видео оформлено в том же стиле, что и окно чат-рулетки. Пара сидит в левом окне. Муж рассказывает о том, что у них четверо детей, жена находится в декретном отпуске и получает 800 рублей.