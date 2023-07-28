В Минске задержали двух беларусов; силовики утверждают, что из‑за фильма Delfi

Близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База"» опубликовал видео с двумя задержанными беларусами.

Авторы поста утверждают, что беларусов задержали из-за документального фильма Николая Маминова «Хроники настоящего». В ролике, опубликованном силовиками, показаны кадры из фильма с задержанными.

Задержанный беларус на видео говорит, что «ходил по проезжей части и препятствовал движению транспорта». Беларуска утверждает, что принимала участие в несанкционированных мероприятиях, за что и была задержана.

Авторы поста утверждают, что задержанным грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. В каком статусе и по какой статье задержаны беларусы — неизвестно.

24 июля литовское СМИ Delfi опубликовало документальный фильм Юрия Маминова «Хроники настоящего». Он состоит из документальных хроник беларуских протестов в 2020 году. В фильме видны лица участников протестов.

После опубликования фильма, им заинтересовались силовики и начали угрожать найти каждого, кто засветился.