Беларуских теннисистов отстранили от участия в турнире в Праге

Правительство Чехии запретило спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях на территории страны из-за вторжения России в Украину, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на Sport.cz.

Беларуские и российские спортсмены не смогут участвовать в открытом чемпионате по теннису в Праге на следующей неделе. Соответствующее заявление прозвучало после того, как чешская полиция не позволила российскому спортсмену въехать в страну.

После этого случая организаторы турнира через Женскую теннисную ассоциацию обратились к другим беларуским и российским спортсменам, чтобы те не ехали в Прагу.