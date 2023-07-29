Фигуранту «дела Тихановского» Владимиру Книге добавили еще год колонии

Суд Жодино приговорил фигуранта «дела Тихановского» Владимира Книгу к еще одному году колонии по статье о злостном неповиновении требованиям администрации колонии (статья 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривал судья Иван Гринкевич, который осудил по этой статье и Сергея Тихановского.

2 июня 2021 года Книгу приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в насилии над милиционерами (статья 364 УК). Вместе с ним осудили также координатора инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрия Фурманова на 2 года колонии, члена этой группы Евгения Розниченко — на 3,5 года колонии.

В июле 2022 года Книгу перевели из колонии в Новосадах в гродненскую тюрьму, где, по информации правозащитников, как минимум четыре месяца держали в ШИЗО.