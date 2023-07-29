Осужденного на два года колонии Ярослава Саковича обвиняют в «измене государству» из‑за «передачи данных ВСУ»

Приговоренного к 2 годам колонии Ярослава Саковича обвиняют по статье об измене государству (часть 1 статьи 356 УК) за «перадачу данных ВСУ», передает правозащитный центр «Вясна».

В мае 2023 года суд Московского района Минска осудил Саковича на 2 года колонии по статьям о незаконных действиях в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатки (статья 295 УК) и надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). По информации правозащитников, беларус остается в СИЗО, потому что против него возбудили два уголовных дела.

Как сообщает «Вясна», Ярослав Сакович до 2021 года жил в Украине, а после вернулся в Беларусь. По возвращении его задержали сотрудники КГБ.

— Его пытали всю ночь, чтобы выбить признание в том, что раньше он воевал на строне Украины. Силовики звонили его жене и обещали выслать его голову, — пишкт правозащитники.

Саковича отпустили, а в августе 2022 года задержали снова. Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» утверждал, что беларус воевал на стороне Украины в 2019 году, а позже был завербован СБУ для передачи информации о перемещении военной техники в Беларуси.

В видео, опубликованном «Сводками центра», Сакович рассказывал, что в 2019 году присоединился к «Украинской добровольческой армии» и был пулеметчиком в Мариуполе. Задержанный добавил, что «подписал бумаги о сотрудничестве с СБУ и с тех пор был завербован».