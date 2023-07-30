Бывшего преподавателя БГУИР Николая Банькова осудили на 4 года колонии за «финансирование экстремистской деятельности»

28 июля Минский городской суд приговорил 52-летнего бывшего преподавателя БГУИР Николая Банькова к 4 годам колонии общего режима, пишет «Вясна». Беларуса обвинили в «финансировании экстремистской деятельности» (статья 361-2 УК).

Банькова обвинили в трех донатах, совершенных в августе 2020 года.

Беларуса задержали в январе 2023 года и арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Николай Баньков преподавал на кафедре связи БГУИР. На этой кафедре готовят кадровых офицеров для силовых ведомств Беларуси.