Жителя Витебской области обвиняют в сексуальных преступлениях против 103 несовершеннолетних

Витебская прокуратура передала в суд дело против 35-летнего жителя Витебской области, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Потерпевшими по этому делу признаны 103 человека.

Как сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, подозреваемый с 2014 по 2021 года во «Вконтакте» и в инстаграме вел с несовершеннолетними переписку «непристойного и циничного содержания».

С некоторыми несовершеннолетними после знакомства он совершал действия сексуального характера.

Обвиняемый находится под стражей. Его действия квалифицированы по пяти статьям УК: о развратных действиях (часть 1 и 2 статьи 169 УК), действиях сексуального характера с не достигшим 16-лет (части 1 и 2 168 УК), изготовлении порнографии с изображением несовершеннолетнего (часть 2 стати 343-1 УК), вовлечении несовершеннолетнего в преступление (часть 3 статьи 172) и насильственных действиях сексуального характера (часть 2 статьи 167 УК).