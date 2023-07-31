Объединение «Погоня» рассказало о погибшем на войне беларуском добровольце

Объединение «Погоня» рассказало о погибшем на войне в Украине беларуском добровольце.

Имя погибшего пресс-служба «Погони» не уточнила. «Ён быў сапраўдным беларусам — смелым, вольным, шчырым чалавекам, які змагаўся на баку святла супраць акупантаў», — сказано в сообщении.

«Погоня» создано для помощи волонтерам, добровольцам и солдатам в Украине, сказано в телеграм-канале объединения. Раньше объединение назвало себя беларуским добровольческим полком «Погоня», его организовал ресторатор Вадим Прокопьев.