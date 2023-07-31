На войне в Украине погибли четыре беларуских добровольца из полка Калиновского

Четыре беларуских добровольца погибли на войне в Украине, сообщила пресс-служба полка Калиновского.

Погибшие служили в батальонах «Літвін» и «Волат». Их имена полк не раскрывает в целях безопасности.

«Мы знаходзімся на сувязі з роднымі і блізкімі загінуўшых. Полк Каліноўскага смуткуе з усім беларускім народам, які сутыкнуўся з чарговай ахвярай», — говорится в сообщении объединения.

Днем о погибшем беларуском добровольце рассказало объединение «Погоня».

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воюющих против России на стороне Украины. 17 мая сообщалось о смерти добровольца из батальона «Волат», еще четверо называли пропавшими без вести в ходе операции под Бахмутом.