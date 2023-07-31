Юрлицо минского парка «Дримлэнд» ликвидируют; собственник «утратил интерес к проекту»

Собственник парка «Дримлэнд» решил ликвидировать юридическое лицо компании, пишет Office Life.

Он сказал журналистам, что «утратил интерес к проекту». Летом на территории парка не открылась аквазона, пишет Office Life. Будет ли в будущем работать развлекательный центр, неизвестно.

Официальный сайт парка не работает, а на портале Relax.by сказано, что место закрыто.

На конец июля кредиторской задолженности у компании нет, только текущая — в размере около тысячи рублей, уточняет издание.

«Дримлэнд» — семейный парк развлечений в Минске, официально зарегистрированный в 2014 году.