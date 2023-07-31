Минчанина из «списка террористов», осужденного на 11 лет колонии, снова будут судить

Минчанина Алексея Кудасова, осужденного на 11 лет колонии по четырем статьям УК, в том числе о создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), будут судить повторно, пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Алексея Кудасова 3 августа начнет рассматривать Гомельский областной суд. Судить его будут снова по статье о создании экстремистского формирования, но по второй части — «те же действия, совершенные повторно».

Силовики задержали Алексея Кудасова летом 2021 года, в апреле 2022 Минский городской суд в закрытом режиме приговорил его к 11 годам колонии. Наказание Алексей Кудасов начал отбывать в ИК-11 в Волковыске. КГБ внес Кудасова в «список лиц, причастных к террористической деятельности».