Осужденного на 4,5 года участника «витебских перформансов» перевели из колонии в тюрьму

Осужденного на 4,5 года участника «витебских перформансов» Артема Латышева перевели из бобруйской колонии в могилевскую тюрьму, пишет MAYDAY.

Суд об ужесточении наказания состоялся 26 июля, но о его результатах стало известно только сейчас. По информации волонтеров, до перевода Латышев находился в ШИЗО.

Артем Латышев — житель Витебска, работал на кондитерской фабрике «Витьба». Его задержали 8 сентября 2021 года за перформанс на могиле с изображением Лукашенко, а также за порчу баннеров с изображением сотрудников ГАИ.

20 мая 2022 года Латышева осудили за злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК) и порчу имущества (статья 341 УК). Суд приговорил мужчину к 4,5 годам колонии.