Суд арестовал на 25 суток слесаря гомельского завода литья и нормалей, видео с ним опубликовал телеграм‑канал завода

Суд Железнодорожного района Гомеля арестовал слесаря механосборочных работ Виталия Свадковского на 25 суток по статьям о пропаганде нацистской символики (статья 19.10 КоАП) и о распространеии «экстремистских материалов» (19.11 КоАП), сообщает телеграм-канал гомельского завода литья и нормалей.

12 июля сотрудники ГУБОП задержали Свадковского на территории завода. Силовики положили слесаря на землю. В это время милиционер, который снимал его на камеру, завел с ним диалог:

— Отвечай быстро-быстро-быстро на вопросы, понял? Флаг Беларуси какого цвета? Цвет флага беларуского, быстрее!

— Зеленый, красный.

— Молодец. Президент хто? В 2020 году какой у тебя флаг был?

После этого Свадковского завели внутрь машины.

На видео он рассказывает, что задержан за то, что в 2020 году «ставил лайки в "Одноклассниках"» на паблики, впоследствии признанные «экстремистскими».