Больше 570 тысяч евро собрано за два дня на онлайн‑марафоне «Нам не все равно» в поддержку политзаключенных

На онлайн-марафоне «Нам не все равно» в поддержку беларуских политзаключенных за два дня было собрано 574 417 евро.

Онлайн-марафон в поддержку политзаключенных начался утром в субботу 29 июля и продлился 12 часов. В нем приняли участие беларуские независимые медиа, правозащитные организации, общественные инициативы, музыканты, спортсмены, политики. Сбор денег на сайте продолжался и в течение воскресенья 30 июля.

Собранные за время онлайн-марафона деньги будут распределены между фондами и правозащитными организациями, оказывающими помощь политическим заключенным и их семьям. За прозрачностью распределения денег будет следить специально созданный наблюдательный совет.