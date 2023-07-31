В ОПК рассказали, что будет с деньгами, собранными на марафоне в поддержку политзаключенных

В Объединенном переходном кабинете рассказали, что будет с деньгами, собранными на онлайн-марафоне в поддержку политзаключенных. По словам Ольги Горбуновой, представительницы по социальной политике, собранные 574 417 евро будут распределены между 13 правозащитными организациями и фондами солидарности.

Деньги распределят пропорционально между организациями, в соответствии с запросами на поддержку, которые есть сейчас.

Собранные деньги пока находятся на счетах платежных систем Stripe, PayPal, и в криптокошельках. Через неделю после завершения марафона система Stripe переведет их на счет в банке. Ожидается, что комиссия за использование платежной системы составит 3-5% от суммы.

По договоренности с фондами и инициативами, собранные средства пойдут на помощь политзаключенным и их семьям. Деньги не будут использованы на покрытие административных расходов организаций, или на зарплату их сотрудников.

Прозрачность распределения будет контролировать специально созданный наблюдательный совет, в который войдет Ольга Горбунова, а также представители независимых медиа.

В течение недели совет примет решение о распределении денег, а через два месяца организации-получатели подготовят отчеты.