Силовики задержали пару минчан, которых, как они утверждают, опознали в фильме Delfi «бдительные подписчики»

Силовики задержали минчанку и ее гражданского мужа, которые попали в кадр оператора в фильме Delfi, пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА»».

Авторы канала пишут, что минчан опознали и прислали информацию о них силовикам «бдительные подписчики».

Судя по закрепленном к посту видео, девушку задержали прямо на рабочем месте. Один из силовиков говорит, что задерживают девушку в рамках уголовной статьи за грубое нарушение общественного порядка (статья 342 УК).

В ролике задержанная говорит, что вместе с ней задержан ее гражданский муж. Судя по соцсетям, мужа зовут Василий Крез.

Как зовут задержанную и где пара находится сейчас — неизвестно.

24 июля литовское СМИ Delfi опубликовало документальный фильм Юрия Маминова «Хроники настоящего». Он состоит из документальных хроник беларуских протестов в 2020 году. В фильме видны лица участников протестов.

После опубликования фильма, им заинтересовались силовики и начали угрожать найти каждого, кто засветился.