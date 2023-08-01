МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за двух вертолетов, которые нарушили воздушное пространство

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за двух вертолетов, которые, как утверждает Варшава, нарушили воздушное пространство, сообщило ведомство в твиттер.

Ранее OSINT-аналитики SluzbyiObywatel в твиттер сообщили, что беларуские вертолеты залетели на территорию Польши. Проект написал, что судя по фотографиям, два вертолета — Ми-24 и Ми-8 — залетели на 3 км вглубь польской территории в районе деревни Беловеж.

Днем издание Polsatnews.pl писало, что жители Беловежи жалуются на беларуские вертолеты в небе. Польские военные также сообщили, что следят за тренировочными полетами, и нарушения воздушного пространства пока не было.

Сейчас же в Минобороны Польши подтвердили, что беларуские вертолёты пересекли воздушное пространство страны.

Беларуская сторона отрицает нарушение воздушного пространства.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в Телеграм.

Обновлено в 21.42. Добавлен комментарий Министерства обороны Беларуси.