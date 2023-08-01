В Мьянме помиловали 7700 человек, в том числе нобелевского лауреата и экс-президента страны, которых задержали после госпереворота

Военное правительство Мьянмы помиловало 7700 заключенных, в том числе лауреата нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и бывшего президента страны Вин Мьина, которых задержали после госпереворота в 2021 году, сообщили в эфире местного госканала MRTV.

Экс-госсоветника и лауреата нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которую после госпереворота в 2021 году приговорили к 17 годам лишения свободы, помиловали частично. Срок ее наказания уменьшили на 6 лет.

Частично помилован и бывший президент страны Вин Мьин, задержанный в 2021 году вместе с Аун Сан Су Чжи. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Оба признаны правозащитниками политзаключенными.

Массовая амнистия приурочена к буддийскому празднику в Мьянме. Ранее военное правительство страны уже неоднократно освобождало заключенных в дни важных праздников.

78-летняя Аун Сан Су Чжи — бывший госсоветник Мьянмы. В 1991 году получила Нобелевскую премию мира. В ходе переворота в 2021 году военные свергли правительство и арестовали Аун Сан Су Чжи.

После того, как к власти в Мьянме пришла военная хунта, в ходе митингов и забастовок, по состоянию на июль 2022 года, были убиты не менее 1756 противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы. Известно о четверых заключенных, которых казнили по обвинению в «жестоких и бесчеловечных террористических актах».