Сайт и страницы в социальных сетях инициативы «Рабочы Рух» признаны экстремистскими материалами

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими материалами сайт и страницы в фейсбук, инстаграм, ютуб и телеграм-боты инициативы «Рабочы Рух», сообщается в обновленном списке экстремистских материалов на сайте Мининформа.

Также в список попали каналы в телеграм и страницы в социальных сетях профсоюзов заводов БМЗ и «Гродно Азот». Экстремистскими материалами признаны страницы в инстаграм, которые просвещены беларуской культуре и беларускому языку: belarus_culture_in_photography, movavolnyh, speak_like_belarus, karikatu.rama.

В «экстремистский» список попал сайт и соцсети инициативы Prague Support Team, которая помогает беларуским добровольцам в Украине.

Суд Борисовского района Минской области признал экстремистскими материалами телеграм-каналы «Іра Лукашэнка-прозвішча не прысуд», «Беглый в Украину UA @belkraine», «Беларусы Одессы», «"Razam" — Новостной Канал», «Доўгая Дарога Дадому» и канал проекта PLACOÜKA, на котором выходит подкаст «Глушилка Би-би-си».