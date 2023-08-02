Сергей Бульба про «захват» Беларуского молодежного хаба: «Усё робіцца афіцыйна»

Руководители Беларуского молодёжного хаба в Варшаве сообщают о «рейдерском захвате» проекта, в этом они обвиняют в том числе экс-руководителя «Белого легиона» Сергея Бульбу. Сам Сергей ответил на эти обвинения.

«Калі вы зірнеце ў рэестр, то Сяргей Бульба з'яўляецца афіцыйным прэзасам "Маладзёвага хаба"», — заявил он в комментарии «Медиазоне».

По словам Бульбы, Наблюдательный совет Беларуского молодежного хаба давно добивался от прежнего руководства документации и отчетности в рамках юридического аудита, однако они не были предоставлены.

Руководители Беларуского молодёжного хаба в Варшаве сообщают о «рейдерском захвате» проекта

«Тры тыдні хаб быў закрыты проста. Мы прасілі пра сустрэчу, мы прапаноўвалі сесці гарманічна ўсё раскласці. У выніку нас паслалі ўслед за рускім караблём. Ну і ўсё, што магу сказаць, што ўсё робіцца афіцыйна. Польша — прававая дзяржава. Таму, можаце не сумнявацца, што мы пільнуемся закону. Нічога тут незаконнага няма», — сказал он.

Как ранее писал телеграм-канал «Кулуары КУКУ», Беларуский молодежный хаб был создан на основе замороженного существующего «Дома Европы и Азии». Так вышло потому, что активисты, создающие хаб, «хотели действовать, а не заниматься бумажками, связанными с основанием новой структуры в Польше». По информации издания, один из основателей «Дома Европы и Азии», Сергей Ракевич, «стал саботировать работу хаба». На прошлой неделе в судебном реестре имя директора хаба было изменено на Сергея Бульбу. Произошло это, как пишут авторы канала, без согласия инициатив.

Руководителю хаба, Алесю Лапко, писали неизвестные люди, требовали прислать ключи от помещения и документы на него.

Как пишет «Кулуары КУКУ» со ссылкой на Алеся Лапко, в реестре также изменился юридический адрес хаба, также без его ведома. Сам он утверждает, что поехал в архив, нашел документ об изменении адреса, и на нем стояла его поддельная подпись.