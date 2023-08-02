Руководители Беларуского молодёжного хаба в Варшаве сообщают о «рейдерском захвате» проекта

В Беларуском молодежном хабе в Варшаве выломали замки, сработала сигнализация, пишет «Беларуский молодежный хаб». По словам активистов, произошел «рейдерский захват» во главе с бывшим руководителем «Белого легиона» Сергеем Бульбой.

По версии хаба, попытка «рейдерского захвата» началась в июле 2023 года. «Мы разглядаем дзейнасць Сяргея Бульбы і яго падзельнікаў як варожы акт агрэсіі супраць беларускага НДА ў Польшчы і просім дапамагчы нам абараніць разам наш Беларускі Хаб, які стаў адной з самых бачных пляцовак беларускай культуры і думкі за мяжой», — пишет Беларуский молодежный хаб.

Новым руководителем хаба стал Сергей Бульба, пишет «Еврорадио». Об этом он сам заявил изданию, его имя также появилось в реестре юридических лиц. Бульба рассказал, что хаб скоро продолжит работу, а организацию ждет аудит.

«Калі вы зойдзеце ў афіцыйны рэестр, вы ўбачыце, што Бульба зараз кіраўнік фундацыі. Мы ўсё ўзгаднілі, усё робіцца паводле закону. Мы ўчора з’ездзілі ў паліцыю, узгаднілі, паказалі ўсю дакументацыю», — рассказал Сергей Бульба «Белсату».

Бывший руководитель хаба Алесь Лапко сообщил «Еврорадио», что происходит попытка рейдерского захвата организации.

«Мы дакладна ведаем, што былі падроблены подпісы, дзеля таго каб звесці ў зман польскія органы. Польская паліцыя займаецца гэтай справай і ўжо была пададзеная заява пра падробку дакументаў», — рассказал Алесь Лапко изданию Reform. По словам Лапко, хаб является ассоциацией и формально все друзья ассоциации являются соучредителями организации.

Беларуский молодежный хаб — площадка для организаций, инициатив и активистов, появившаяся в 2021 году.