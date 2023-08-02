На дочь журналиста Дмитрия Лупача завели уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка, она в СИЗО

На дочь глубокского журналиста Дмитрия Лупача Светлану завели уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет «Вясна».

По информации правозащитников, беларуску задержали в мае. 3 мая суд приговорил ее к 10 суткам ареста за распространение «экстремистских материалов». После этого Лупач присудили 25 базовых величин штрафа и перевили в Витебское СИЗО, где на беларуску завели уголовное дело.

По информации правозащитников, в конце июля родные Лупач вместе с адвокатом пытались обжаловать ее задержания и взятие под стражу. Суд не удовлетворил жалобу.

В июле 2021 года глубокского журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача задержали в санатории «Плисса» по подозрению в разжигании социальной розни (часть 1 статьи 130 УК). Спустя трое суток его выпустили из ИВС Глубокского РОВД.