Силовики заставили задержанного закрасить тату со строчкой Янки Купалы, ее назвали «помойным творчеством беглого наркомана»

Силовики задержали молодого человека с татуировкой фразы «Не быць скотам» из стихотворения «Хто ты гэткі?» Янки Купалы, видео с задержанным опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"». Строчку из стихотворения назвали «помойным творчеством одного беглого наркомана».

Как пишут авторы канала, ранее молодого человека уже задерживали за «экстремистские наколки», которые он после задержания «исправил». На видео молодой человек обещает исправить татуировку со строчкой из стихотворения. Далее следует титр «через 1 день», после которого молодой человек показывает руку с черными пятнами вместо строки из стихотворения.

«Хто ты гэткі?» — стихотворение Янки Купалы, написанное в 1908 году. Слова произведения на музыку положили музыканты уже распавшейся группы «Ляпис Трубецкой» во главе с Сергеем Михалком.