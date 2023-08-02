Силовики задержали минчанина за участие в протестах и регистрации в плане «Перамога»

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Первый крутой» опубликовал видео с задержанным минчанином за участие в протестах.

Минчинина зовут Иван Пономарев, ему 36 лет. На видео, опубликованном силовиками, беларус говорит, что работает начальником отдела сбыта. Минчанин рассказал, что участвовал в протестах, отправлял информацию телеграм-каналу Nexta и был зарегистрирован в плане «Перамога».

Авторы поста написали, что беларус «засветился в архивах обратной связи "экстремистских ботов" и теперь ему грозит 5 лет». По версии силовиков, при осмотре телефона у беларуса нашли удалённые видео с протестов.

По какой статье задержали беларуса и в каком статусе он сейчас находится — неизвестно.

Обновлено 03.08.2023 в 20:55. Исправлена фамилия задержанного