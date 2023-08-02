Брестчанина осудили на 7 лет колонии за слив персональных данных силовиков

31 июля Брестский областной суд приговорил Сергея Евдокименко к 7 годам колонии усиленного режима, пишет «Вясна» со ссылкой на пресс-релиз суда. Брестчанина признали виновным в «пособничестве в разжигании вражды» (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК).

Согласно пресс-релизу суда, Евдокименко, «действуя по мотивам идеологической вражды оказал содействие организованной преступной группе лиц, и в период с августа по декабрь 2020 года предоставил персональные данные сотрудников органов внутренних дел». По версии обвинения, информацию о персональных данных беларус, брал из баз, доступ к которым имел на работе.

На суде брестчанин вину не признал.