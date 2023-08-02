«Наша ніва»: витеблянина задержали за день до свадьбы и арестовали на 10 суток

Силовики задержали жителя Витебска за день до свадьбы. Суд арестовал его на 10 суток, пишет «Наша Ніва».

Почему витеблянин попал в поле зрения силовиков, и по какой статье его судили — неизвестно. Как пишет издание, силовики проверили телефон молодого человека, и нашли в нем фото с бчб-флагом, сделанное в 2020 году. Недавно он ездил в Польшу, и на днях вернулся из-за границы.

Витеблянин просил отсрочить исполнение решения суда в связи со свадьбой. Несмотря на то, что он мог в течение 10 дней обжаловать решение суда, в отсрочке ему было отказано.