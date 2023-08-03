В Светлогорске силовики задержали редактора телеканала «Ранак» Юлию Довлетову, пишет правозащитный центр «Вясна». По какой статье она задержана не уточняется.

По информации правозащитников, ее задержали по месту жительства. Чтобы не тревожить детей, Довлетова вышла из квартиры в подъезд и к вечеру не вернулась домой.

12 июня в Светлогорске силовики задержали восьмерых сотрудников местного телеканала «Ранак». На задержанных сотрудников составили протоколы за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Суд назначил мужчинам по 7 суток административного ареста, женщинам — штраф.

В июле соцсети и сайт телеканала суд признал «экстремистскими» материалами.