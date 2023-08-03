СК обвинил в разжигании вражды заведующую кафедры МГУ

Следственный комитет обвиняет в разжигании вражды (статья 130 УК) заведующую кафедры Могилевского государственного университета Наталью Мартусевич, сказано на официальном сайте ведомства. Имя доцентки называет волонтерская инициатива MAYDAY.

СК считает, что в марте-апреле 2022 года 47-летняя сотрудница университета публиковала записи в социальных сетях, «не стесняясь в своих высказываниях по отношению к беларусам, русским и военнослужащим».

По информации волонтеров, Мартусевич задержали в марте 2023 года. В марте провластные телеграм-каналы опубликовали видео с задержанной.

Могилевчанка закончила биофак МГУ, получила степень кандидата наук и 2004 года работала в университете.