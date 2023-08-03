ЕС ввел новый пакет санкций против Беларуси, под запретом экспорт огнестрельного оружия и технологий для авиационной промышленности

ЕС ввел новый пакет санкций против Беларуси и России, сообщает Европейская комиссия. На сайте указано, что они обусловлены вторжением России в Украину и соучастием Беларуси в агрессии.

В список внесены 38 человек, среди которых:

действующие и бывшие начальники исправительных колоний Александр Корниенко, Андрей Пальчик, Руслан Машадиев, Сергей Карчевский, Сергей Маслюков, Светлана Походова, Евгений Бубич, Юрий Василевич;

гособвинители Александр Король, Татьяна Гракун, Роман Бизюк, Ирина Подковырова;

силовики Михаил Мурашкин, Николай Максимович, Антон Коляго;

судьи Петр Орлов, Светлана Бондаренко, Татьяна Пирожникова, Валентина Зенькевич, Сергей Хрипач, Зинаида Балаболава, Галина Книжонак, Анна Леусик, Геннадий Кудласевич, Инна Павловская, Александр Тараканов, Дмитрий Бубенчик, Олег Хорошко, Елена Гормаш, Андрей Тарасевич, Анна Осипенко, Людмила Ващенко, Владимир Давыдов, Вячеслав Елисеенко;

пропагандисты Вадим Гигин, Ксения Лебедева, Анастасия Бенедисюк, Евгений Пустовой.

Также под санкции попали Минский электротехнический завод имени Козлова, «БМЗ» и «Белнефтехим».

Сообщается, что наложен запрет на экспорт в Беларусь «ряда высокочуствительных товаров и технологий», которые способствуют военно-техническому развитию. Наложен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, товаров и технологий, которые используются в авицационной и космической промышленности.

Как указано в сообщении, новые меры направлены на то, чтобы не допустить обхода санкций, которые наложены на Россию, через Беларусь.