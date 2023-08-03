Силовики арестовали жительницу Иваново, которая подпевала песне «Україна понад усе»

Силовики арестовали жительницу Иваново, которая громко подпевала песне «Україна понад усе», пишет провластный телеграм-канал «Книга Гу "БАЗА"».

По какой статье и на какой срок ее арестовали, не уточняется. По словам авторов канала, задержанная была подписана на «экстремистские ресурсы».

Они опубликовали видео с отрывком из песни «Україна понад усе» украинской исполнительницы Liana Brooks, которая играет в одной из квартир двухэтажного дома. В ней есть слова «Владимир Александрович Зеленский, ебаш их, блядь» — именно их и выкрикивала задержанная.

На видео, которое опубликовал провластный канал, она сказала, что переживает за Украину, потому что там по статье об убийстве отбывает срок ее сожитель. В конце видео закадровый голос сказал ей спеть официальный гимн Беларуси.