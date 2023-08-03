Певицу, которая в 2020 году отказалась от стипендии Александра Лукашенко, приговорили к 2,5 годам домашней химии

Суд Центрального района Минска приговорил певицу Патрицию Свитину к 2,5 годам домашней химии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет «Вясна».

Заседание прошло 2 августа, но о его результатах стало известно только сейчас.

Силовики задержали Свитину 18 мая. На видео из провластных каналов она говорила, что публиковала в соцсетях «негативные сообщения» о силовиках, о «спецоперации, которая проводится на территории Украины» и «разжигала вражду и ненависть между славянскими народами».

В качестве примера «негативного сообщения» о войне, приводилось два скриншота. На одном из них на беларуском и украинском языках заявлялось о том, что Свитина выступает против использования территории Беларуси для агрессии по отношении к Украине. На втором она обращается к подписчикам и просит тех, кто «поддерживает Россию, а точнее Путина» — отписаться от нее.

На видео, которое опубликовали провластные каналы, девушка рассказывала, что являлась лауреатом стипендии по поддержке талантливой молодежи. В 2020 году она публично отказалась от награды, сказав, что «не можа прыняць узнагароду ад улады, якая знішчае свой народ».