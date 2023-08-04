Активистку Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО по новому уголовному делу за 3 дня до ее освобождения

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк в СИЗО-3 города Гомеля по новому уголовному делу о неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК), сообщил муж Полины Андрей Шарендо.

Активистке выписали арест 3 августа и перевели из колонии в СИЗО. В самой колонии мужу Полины подтвердили, что женщина убыла «по этапу».

Активистка должна была освободится из колонии 6 августа, но за 3 дня до ее освобождения женщину снова арестовали. В СИЗО Шарендо-Панасюк будет находится до суда по новому уголовному делу о неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК).

9 июня 2021 года Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

7 апреля суд Железнодорожного района Гомеля признал Шарендо-Панасюк виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору.

В октябре 2022 года против активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк возбудили новое дело о неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК).