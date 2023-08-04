Литва признала 910 беларусов угрозой нацбезопасности

Департамент миграции Литвы с конца ноября 2022 года признал 910 беларусов угрозой национальной безопасности страны — им решением ведомства запрещен въезд в Литву, пишет Delfi.

Всего с момента, когда от граждан России и Беларуси Литва начала требовать заполнения специальной анкеты и изложить свое отношение к российской агрессии в Украине, угрозой безопасности страны были признаны 1 164 гражданина этих стран. Из них 910 беларусов, 254 россиянина.

337 граждан Беларуси получили отказы по заявлениям на ВНЖ, 121 беларусу отказали в продлении документа. У 205 граждан нашей страны аннулировали ранее выданные ВНЖ. Двум беларусам было отказано в выдаче разрешений на постоянное проживание в Литве, у четырех такие документы были отозваны. 241 беларус получил отрицательный ответ при подаче заявления на получение национальной литовской визы.

С ноября 2022 года Литва ввела обязанность заполнять анкету всем совершеннолетним гражданам России и Беларуси при подаче ими ходатайств о выдаче или изменении ВНЖ. В анкете иностранцы должны предоставить информацию о своем образовании, предыдущих местах работы, службе в вооруженных силах, деловых связях, контактах с государственными учреждениями стран, не входящих в НАТО или ЕС, а также изложить свое отношение к российской агрессии в Украине.