За регистрацию в плане «Перамога» задержали минчанина — на видео силовиков у него разбито лицо

Пропагандист Григорий Азаренок в своем стриме «Азаренок. Напрямую» опубликовал видео с задержанным беларусом за регистрацию в плане «Перамога».

На видео беларус говорит, что его зовут Владимир Анатольевич и он работает в частной компании. Страница с именем Владимир Павловец есть во «Вконтакте». По словам беларуса, он перешел в чат-бот план «Перамога» по совету своего отца, а также был подписан на «экстремистские каналы».

На видео видно, что у минчанина разбито лицо: гематома на лбу и кровоподтеки в районе брови. В каком статусе и по какой статье задержан беларус — неизвестно.