Суд признал телеграм-канал об образовании «Варушыся!» экстремистскими материалами

Суд Центрального района Минска признал телеграм-канал о неформальном образовании «Варушыся!» экстремистскими материалами, такая информация появилась в обновлённом списке экстремистских материалов на сайте Мининформа.

Телеграм-канал «Варушыся!» насчитывает более 3,5 тысяч подписчиков. На канале публикуют образовательные возможности для беларусов: бесплатные семинары, конференции, стажировки и тренинги. Также новости о выделяемых грантах на образовательные инициативы, в которых могут учувствовать беларусы.